동력 잃은 서학개미…3분기 외화증권 결제금액 전분기보다 10%↓

프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF 결제금액 늘어…나스닥 하락 베팅글로벌 금리 인상과 원/달러 환율 급등으로 올해 들어 '서학개미'들의 외화증권 보관·결제금액이 꾸준히 줄어들고 있다.13일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자의 3분기 외화증권 보관금액은 808억3천만달러로 직전 분기 대비 3.2% 감소한 것으로 나타났다.외화증권 결제금액은 880억2천만달러로 2분기 대비 9.5% 줄었다.외화증권 보관 및 결제금액은 작년 4분기 최대치를 찍고 하락하는 추세다.작년 4분기 보관금액(1천5억9천만달러)과 결제금액(1천293억9천만달러), 올해 1분기 보관금액(1천16억8천만달러)과 결제금액(1천106억9천만달러)은 모두 1천억달러를 넘어선 바 있다.외화증권 종류별로 보면 3분기 외화주식 보관금액은 594억4천만달러로 2분기 대비 4.7% 감소한 반면, 외화채권은 213억9천만달러로 2분기 대비 1.1% 증가했다.시장별 보관금액은 미국이 전체 보관금액의 64.9%로 비중이 가장 높고, 미국·유로시장·일본·홍콩·중국 등 상위 5개 시장이 전체 보관금액의 97.6%를 차지했다.종목별 외화주식 보관금액 상위종목은 모두 미국주식으로 테슬라, 애플, 알파벳 A, 마이크로소프트, 엔비디아 순이었다.보관금액 상위 10개 종목이 차지하는 금액은 전체 외화주식의 47.8%였다.외화증권 결제금액은 감소 폭이 더 컸다.외화주식 결제금액은 682억9천만달러로 2분기 대비 8.2% 감소했고, 외화채권 결제금액은 197억3천만달러로 13.7% 감소했다.해외시장별 결제금액은 미국이 전체 결제금액의 78.4%로 비중이 가장 높고, 상위 5개 시장이 전체 결제금액의 99.6%를 차지했다.외화주식 결제금액 상위종목은 테슬라, 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF, 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF, 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF 순으로 상위 10개 종목 모두 미국 주식이 차지했다.1위 종목인 테슬라의 3분기 결제금액은 73억1천만 달러로 직전분기(98억1천만달러) 대비 25.5% 감소했다.그러나 3위 종목인 나스닥100지수의 등락률을 역으로 3배 추종하는 프로셰어즈 울트라프로 숏 QQQ ETF의 3분기 결제금액은 61억1천만 달러로 2분기(53억9천만달러) 대비 13.5% 증가했다.[표] 외화주식 결제금액 상위 10개 종목 (단위 : 백만 USD)┌──┬───────┬───────┐│순위│ ’22년 2분기 │ ’22년 3분기 ││ ├──┬──┬─┼──┬──┬─┤│ │종목│ 결?│국│종목│ 결?│국││ │ 명 │? 금│가│ 명 │? 금│가││ │ │액( │ │ │액( │ ││ │ │매??│ │ │매??│ ││ │ │ / │ │ │ / │ │├──┼──┼매 ┼─┼──┼매 ┼─┤│ 1 │테슬│9,81│미│테슬│7,30│미││ │라 │ 3 │국│라 │ 9 │국││ │ │(5,5│ │ │(3,3│ ││ │ │ 16 │ │ │ 61 │ │├──┼──┼ / 4┼─┼──┼ / 3┼─┤│ 2 │PROS│6,86│미│PROS│6,12│미││ │ H │ 4 │국│ H │ 5 │국││ │ARES│(3,9│ │ARES│(3,2│ ││ │ULTR│ 06 │ │ULTR│ 25 │ ││ │ A │ / 2│ │ A │ / 2│ ││ │PRO │ ,9 │ │PRO │ ,9 │ │├──┼ Q ┼58) ┼─┼ Q ┼00) ┼─┤│ 3 │PROS│5,38│미│PROS│6,11│미││ │ H │5 │국│ H │ 3 │국││ │ARES│(2,7│ │ARES│(3,0│ ││ │ULTR│15 │ │ULTR│ 80 │ ││ │ A │ / 2│ │ A │ / 3│ ││ │PRO │,6 │ │PRO │ ,0 │ ││ │ S │70) │ │ S │33) │ │├──┼HORT┼──┼─┼HORT┼──┼─┤│ 4 │DIRE│4,99│미│DIRE│4,21│미││ │ X │ 8 │국│ X │ 3 │국││ │ION │(2,8│ │ION │(2,2│ ││ │ D │ 78 │ │ D │ 60 │ ││ │AILY│ / 2│ │AILY│ / 1│ ││ │SEMI│ ,1 │ │SEMI│ ,9 │ ││ │ C │20) │ │ C │53) │ ││ │ONDU│ │ │ONDU│ │ │├──┼ C ┼──┼─┼ C ┼──┼─┤│ 5 │엔비│2,04│미│DIRE│2,39│미││ │디아│ 4 │국│ X │ 0 │국││ │ULL │(1,2│ │ION │(1,1│ ││ │ 3 │ 13 │ │ D │ 98 │ ││ │X ET│ / 8│ │AILY│ / 1│ ││ │ F │ 31 │ │SEMI│ ,1 │ ││ │ │ ) │ │ C │92) │ ││ │ │ │ │ONDU│ │ │├──┼──┼──┼─┼ C ┼──┼─┤│ 6 │애플│1,91│미│ 애?│1,78│미││ │ │ 6 │국│? │ 8 │국││ │ │(1,0│ │EAR │(762│ ││ │ │ 55 │ │ 3 │ / │ │├──┼──┼/ 86┼─┼X ET┼ 1,0┼─┤│ 7 │DIRE│1,44│미│엔비│1,26│미││ │ X │ 8 │국│디아│ 9 │국││ │ION │(717│ │ │(643│ ││ │ D │ / │ │ │ / │ ││ │AILY│ 731│ │ │ 626│ ││ │SEMI│ ) │ │ │ ) │ ││ │ C │ │ │ │ │ ││ │ONDU│ │ │ │ │ │├──┼ C ┼──┼─┼──┼──┼─┤│ 8 │알파│1,29│미│알파│949 │미││ │벳 A│ 5 │국│벳 A│(462│국││ │EAR │(732│ │ │ / │ │├──┼ 3 ┼ / ┼─┼──┼ 487┼─┤│ 9 │마이│828 │미│DIRE│643 │미││ │크로│(389│국│ X │(328│국││ │소프│ / │ │ION │ / │ ││ │트 │ 439│ │ D │ 315│ ││ │ │ ) │ │AILY│ ) │ ││ │ │ │ │SP B│ │ ││ │ │ │ │ I │ │ ││ │ │ │ │OTEC│ │ ││ │ │ │ │ H │ │ │├──┼──┼──┼─┼ BUL┼──┼─┤│ 10 │아마│ 697│미│마이│572 │미││ │존 │(363│국│크로│(252│국││ │ │ / │ │소프│ / │ ││ │ │334)│ │트 E│ 320│ │└──┴──┴──┴─┴ T ┴ ) ┴─┘(자료: 한국예탁결제원)/연합뉴스