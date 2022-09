코스피 상장사 대우조선해양은 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.



주당 1만9천150원에 신주 1억443만8천643주(보통주)가 발행된다.



제3자 배정 대상자는 한화에어로스페이스주식회사(5천221만9천321주), 한화시스템주식회사(2천610만9천661주) 등이다.



회사 측은 제3자 배정의 목적에 관해 "재무구조 개선을 위한 회사의 경영상 목적 달성"이라고 밝혔다.



┌───────────┬───────────┬───────────┐

│ 대상자 │회사 또는 최대주주와의│ 배정주식 수 │

│ │ 관계 │ │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│한화에어로스페이스주식│ - │ 52,219,321 │

│ 회사 │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│ 한화시스템주식회사 │ - │ 26,109,661 │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│Hanwha Impact Partners│ - │ 20,887,728 │

│ Inc. │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│Hanwha EnergyCorporati│ - │ 2,088,773 │

│ on Japan │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│ 주식회사에스아이티 │ - │ 1,566,580 │

├───────────┼───────────┼───────────┤

│Hanwha EnergyCorporati│ - │ 1,566,580 │

│onSingapore Pte. Ltd. │ │ │

└───────────┴───────────┴───────────┘



※ 이 기사는 연합인포맥스와 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 데이터를 토대로 작성됐습니다.



/연합뉴스