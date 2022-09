뉴욕증시, 반발 매수에 소폭 반등…나스닥 0.74%↑ 마감

맨텍 인터내셔널 Class A(MANT)가 14일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 1.02 중요한 최종 계약의 종료.종료일에, 회사는 본건 합병의 완료와 관련하여 2021년 7월 20일자 특정 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 종료했습니다(종료일 이전에 수정, 보완 또는 달리 수정된 "크레딧 계약"), 대주를 위한 행정 대리인이자 신용장 발행인인 Bank of America, N.A.가 때때로 당사자(이하 "대주")와 회사 간에 체결됩니다. 이러한 해지와 관련하여 회사는 신용 계약에 따른 모든 부채, 부채 및 기타 의무를 전액 상환(또는 특정 미결제 신용장의 경우 현금 담보)하게 되었습니다. 맨텍 인터내셔널 Class A(MANT)은 13일 전 거래일 종가 대비 0.01% 내린 95.98달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] 맨텍 인터내셔널은 정보 커뮤니티를 위한 국가 보안 프로그램에 대한 기술과 솔루션을 제공합니다; 연방 조사국(FBI), 우주 공동체 및 기타 미국 관리국(United States Government of American Gover)을 포함한 국방, 주, 국토 보안, 보건 및 인적 서비스 부서, 수의사 및 법무 부서.고객들을 초대합니다.다양한 IT(정보 기술) 및 기술 서비스 솔루션을 제공합니다. 솔루션 및 서비스에는 사이버 보안, 소프트웨어 및 시스템 개발, 엔터프라이즈 IT, 다분야의 인텔리전스, 명령, 제어, 통신, 컴퓨터, 인텔리전스, 감시 및 정찰, 프로그램 보호 및 미션 보증, 시스템 엔지니어링, 공급망 관리 및 물류, 테스트 및 평가, Traffic 등이 포함됩니다.당사는 군사 대비 및 웰빙, 테러 위협 탐지, 정보 보안, 국경 보호 등 국가적으로 중요한 프로그램을 지원합니다. *이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고