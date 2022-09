클레리베이트 컨버터블 Pref SHS(CLVT) 수시 보고

릴레이 테라퓨틱스(RLAY)가 12일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 7.01 규정 FD 공개.2022년 9월 11일, Relay Therapeutics, Inc.(이하 "회사")는 섬유아세포의 강력한 선택적 경구 소분자 억제제인 ​​RLY-4008에 대한 회사의 ReFocus 시험에서 나온 최신 중간 임상 데이터를 발표하는 보도 자료를 발표했습니다. 성장 인자 수용체 2("FGFR2"), 이 사본은 양식 8-K에 대한 이 현재 보고서의 증거 자료 99.1로 제공됩니다. 회사는 2022년 9월 12일 오전 8시(동부 표준시)에 중간 임상 데이터를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 라이브 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 회사는 통화와 함께 슬라이드 프리젠테이션을 제공했으며, 그 사본은 양식 8-K의 현재 보고서에 대한 자료 99.2로 제공됩니다. 회사는 별첨 99.2에 첨부된 자료를 업데이트, 보완 또는 수정할 의무가 없습니다.여기에 첨부된 별첨 99.1 및 별첨 99.2를 포함하여 이 항목 7.01의 정보는 제공되도록 의도되었으며 수정된 1934년 증권 거래법("교환법" ) 또는 해당 섹션의 책임이 따르거나 해당 문서에서 특정 참조에 의해 명시적으로 명시된 경우를 제외하고는 1933년 증권법(개정된 증권법) 또는 교환법에 따른 문서에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않습니다. 릴레이 테라퓨틱스(RLAY)은 9일 전 거래일 종가 대비 7.52% 내린 29.01달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] Relay Therapeutics Inc. is a clinical-stage precision medicines company.The Company is focused on transforming the drug discovery process with an initial focus on enhancing small molecule therapeutic discovery in targeted oncology.The Company is advancing a pipeline of medicines to address targets in precision oncology, including its lead product candidates, RLY-1971 and RLY-40