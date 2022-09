스프링클러 Class A 분기 실적 발표... 전년대비 이익 증가 ,매출 증가

스프링클러 Class A( CXM )가 8일(현지 시각) 분기 실적을 발표했다.분기 주당순이익(EPS)은 -0.09달러(약 -125원)로 전년 동기 대비 52.63% 증가했다.분기 매출은 1억5063만달러(약 2085억원)로 시장 전망치였던 1억4731만달러(약 2039억원)에 비해 2.25% 상회했다. 전년 동기 대비 26.91% 증가했다.다음 실적 발표일은 오는 12월 7일이다. 전망치는 매출 1억5626만달러다.스프링클러 Class A( CXM )은 7일 전 거래일 종가 대비 1.95% 오른 11.49달러로 장 마감했다.<기업소개>스프링클러 Class A는 고객 경험 관리 플랫폼 인 Sprinklr를 제공한다.이 회사의 플랫폼은 고객 경험 관리 데이터를 관리하기 위해 특별히 구축 된 아키텍처를 활용하며, 인공 지능, 협업 워크 플로우, 자동화, 광범위 기반 청취 및 고객 주도 거버넌스를 통해 기업이 대량의 데이터를 분석 할 수 있도록 지원한다.이 회사는 Modern Research, Modern Care, Modern Marketing, Advertising, and Modern Sales and Engagement의 4 개의 제품 군으로 구성되어 있다.Modern Research를 통해 고객은 최신 채널에서 수집된 인사이트를 듣고 배워 이에 따라 행동 할 수 있다.Modern Care를 통해 고객은 고객 서비스 문제를 듣고, 전달하고, 해결, 분석 할 수 있다.Modern Marketing, Advertising를 통해 고객은 마케팅 캠페인을 계획, 생산, 실행 및 분석 할 수 있다.Modern Sales and Engagement는 고객이 최신 채널에서 대화를 듣고, 라우팅하고, 참여하고, 분석하는데 도움을 준다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.