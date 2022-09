힐튼 월드와이드 홀딩스(HLT) 수시 보고

힐튼 월드와이드 홀딩스( HLT )가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.항목 5.02. 이사 또는 특정 임원의 퇴임; 이사 선출 특정 임원의 임명; 특정 임원의 보상 약정.2022년 9월 3일 Hilton Worldwide Holdings Inc.("회사")의 수석 부사장 겸 법률 고문 겸 최고 ESG 책임자인 Kristin A. Campbell은 2022년 12월 31일부로 회사에서 은퇴할 것이라고 회사에 알렸습니다. Campbell은 필요한 경우 퇴직 날짜를 연장하는 것을 포함하여 후임자의 질서 있는 전환을 촉진하기 위해 회사와 긴밀히 협력하기로 동의했습니다.힐튼 월드와이드 홀딩스( HLT )은 7일 전 거래일 종가 대비 3.40% 오른 131.18달러로 장 마감했다.<기업소개>힐튼 월드와이드 홀딩스는 호스피탤리티 회사입니다. 당사는 호텔 및 리조트의 소유, 임대, 관리 및 프랜차이즈에 종사하고 있습니다.당사의 부문에는 소유권, 관리 및 프랜차이즈가 포함됩니다. 전 세계 소유 및 임대 부동산 포트폴리오에는 뉴욕시, 런던, 샌프란시스코, 시카고, 상 파올로 및 도쿄와 같은 관문 도시의 다양한 호텔이 포함됩니다.당사의 관리 및 프랜차이즈 부문은 호텔을 관리하고 브랜드를 가맹점에 라이센스합니다.브랜드 포트폴리오에는 Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio-A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton 등이 포함됩니다.2016 년 12 월 31 일 기준 회사는 104 개 국가 및 지역에서 총 796,440 개의 객실과 4,875 개의 호텔 및 리조트 호텔을 소유, 임대, 관리 또는 프랜차이즈사업을 하고 있습니다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.