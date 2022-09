T-모바일 US(TMUS) 수시 보고

T-모바일 US( TMUS )가 7일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.항목 5.02 이사 또는 특정 임원의 퇴임; 이사 선출 특정 임원의 임명; 특정 임원의 보상 약정.2022년 8월 31일, Srinivasan Gopalan이 T-Mobile US, Inc.(이하 "회사")의 이사회(이하 "이사회")로 임명되었으며 즉시 발효되었습니다. Gopalan 씨는 2020년 6월 22일자 회사, DT 및 SoftBank Group Corp. 사이에서 특정 두 번째 수정 및 재작성된 주주 계약에 따라 Deutsche Telekom AG("DT")의 피지명인으로 선정되었습니다. 또한 즉시 효력을 발휘하는 이사회의 보상 위원회에 임명되었습니다. Gopalan 씨는 회사의 2022년 연례 주주 총회에서 이사회 재선에 출마하지 않은 Michael Wilkens가 이전에 맡았던 역할을 수행하고 있습니다.Gopalan씨는 현재 DT 경영이사회 이사와 Telekom Deutschland GmbH의 전무이사를 맡고 있습니다.T-모바일 US( TMUS )은 6일 전 거래일 종가 대비 0.05% 내린 141.91달러로 장 마감했다.<기업소개>T-Mobile US, Inc.는 무선 회사로 후불, 선불 및 도매 고객에게 무선 서비스를 제공하고, 광범위한 무선 장치 및 액세서리와 더불어 이러한 고객에게 저렴한 무선 통신 서비스를 제공함으로써 수익을 창출한다.T모바일, T모바일, 스프린트 등 주력 브랜드인 T-Mobile, Metro by T-Mobile, 스프린트는 물론 자사 홈페이지, T모바일 앱, 고객 케어 채널을 통해 서비스, 기기, 액세서리를 제공하고 있다.또한 이 회사는 독립된 제3자 소매점과 다양한 제3자 웹사이트를 통해 재판매를 위해 딜러 및 기타 제3자 유통업체에 디바이스들을 판매한다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.