리버티 오일필드 서비스 Class A(LBRT) 수시 보고

리버티 오일필드 서비스 Class A( LBRT )가 6일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.항목 7.01 규정 FD 공개.2022년 9월 6일 Liberty Energy Inc.(" Liberty ")의 사장인 Ron Gusek은 뉴욕주 뉴욕에서 열린 Barclays 2022 CEO Energy-Power Conference에서 무엇보다도 Liberty의 전략적 초점과 시야. 컨퍼런스와 관련된 슬라이드, 라이브 웹캐스트 및 다시보기는 Liberty의 투자자 관계 웹사이트(https://investors.libertyfrac.com/events-and-presentations)에서 180일 동안 사용할 수 있습니다.리버티 오일필드 서비스 Class A( LBRT )은 2일 전 거래일 종가 대비 5.14% 오른 14.72달러로 장 마감했다.<기업소개>리버티 오일필드 서비스는 유압 파단 서비스를 제공하는 회사입니다.본 업체는 북아메리카의 육지 석유 및 천연 가스 탐사 및 생산 업체에 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 주로 페름 분지, 이글 포드 셰일, 덴버-쥘부르그 분지, 윌리스톤 분지 및 파우더 리버 분지에서 서비스를 제공합니다.본 업체는 수압 파쇄 서비스를 통해 석유 및 가스 생산 시 탄화수소의 흐름을 제한하고 있습니다.2018년 3월 현재 당사는 약 885,000개의 유압 마력(HHP)을 나타내는 21개의 유압 파단 함대를 보유하고 있습니다.2017년 12월 31일 현재 당사는 Odessa, TX, Henderson, CO, Gillette, WY, Wiliston, ND, Cibolo, TX 등의 부동산을 소유하고 리스하고 있습니다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.