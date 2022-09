덕혼 포트폴리오(NAPA) 수시 보고

덕혼 포트폴리오( NAPA )가 2일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.항목 1.01 중요한 최종 계약 체결2022년 8월 30일에 The Duckhorn Portfolio, Inc.(이하 "회사")는 2016년 10월 14일자로 Bank of the West와 1순위 담보 대출 및 담보 계약에 대한 8차 수정(이하 "수정")을 체결했습니다. 모든 시설의 만기일을 2023년 11월 1일로 연장하고 LIBOR 기반 이자율에서 기간 SOFR 기반 이자율로 전환합니다.수정안의 요약은 수정안의 전체 텍스트를 참조하여 전체 자격을 갖추었으며, 그 사본은 2022년 7월 31일에 종료되는 회계 연도의 Form 10-K에 대한 회사의 연례 보고서에 전시용으로 첨부됩니다.덕혼 포트폴리오( NAPA )은 1일 전 거래일 종가 대비 0.77% 오른 18.38달러로 장 마감했다.<기업소개>덕혼 포트폴리오는 와인의 생산 회사이다. 이 회사는 와이너리 브랜드로 50개 주와 50개 이상의 국가에서 와인을 판매한다.이 회사의 브랜드로는 Duckhorn Vineyards, Decoy, Kosta Browne, Goldeneye, Paraduxx, Calera, Migration, Canvasback, Greenwing and Postmark가 있다.약 843에이커에 22개 독자적인 포도밭을 소유하고 있다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.