파이브 빌로우 분기 실적 발표... 전년대비 이익 감소 ,매출 정체

파이브 빌로우( FIVE )가 31일(현지 시각) 분기 실적을 발표했다.분기 주당순이익(EPS)은 0.74달러(약 992원)로 전년 동기 대비 36.21% 감소했다.분기 매출은 6억6892만달러(약 8967억원)로 시장 전망치였던 6억8362만달러(약 9164억원)에 비해 2.15% 하회했다. 전년 동기 대비 3.46% 증가했다.다음 실적 발표일은 오는 11월 29일이다. 전망치는 매출 6억3982만달러다.파이브 빌로우( FIVE )은 30일 전 거래일 종가 대비 2.80% 오른 129.54달러로 장 마감했다.<기업소개>파이브 빌로우는 10대 및 더 어린연경의 고객을 위한 다양한 상품을 제공하는 전문 소매업체입니다.당사는 Style, Room, Sports, Tech, Create, Party, Candy, Now 등 다양한 범주에 걸쳐 엄선된 브랜드와 라이선스 상품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.제품군으로는 레저, 패션, 가정, 파티, 간식 등이 있습니다. 레저에는 스포츠 용품, 게임, 장난감, 기술, 책, 전자 액세서리, 예술 및 공예품 등이 포함되어 있습니다.패션과 가정에는 개인 액세서리, 태도 티셔츠, 뷰티 오퍼링, 가정용품, 보관 옵션 등의 품목이 포함되어 있습니다.파티와 스낵은 파티와 계절 상품, 연하장, 사탕과 다른 간식, 그리고 음료와 같은 품목들을 포함합니다.2019년 2월 2일 현재 미국 동북, 남, 중서부, 서부에 걸쳐 750개의 매장을 운영하고 있습니다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.