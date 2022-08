시그니파이 헬스 Class A(SGFY) 수시 보고

시그니파이 헬스 Class A( SGFY )가 30일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.항목 7.01. 규정 FD 공개.2022년 8월 30일, 회사는 협력적 책임 관리 조직에 관한 보도 자료를 발표했습니다. 보도 자료의 사본은 별첨 99.1로 제공되며 참조에 의해 이 항목 7.01에 통합됩니다.위의 설명 및 별첨 99.1을 포함하여 이 항목 7.01에 따라 제공된 기타 정보는 "제공"되며 증권 거래 위원회("SEC")에 "제출"되거나 아래의 제출에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않습니다. 1934년 증권 거래법(개정) 또는 1933년 증권법(수정).시그니파이 헬스 Class A( SGFY )은 29일 전 거래일 종가 대비 1.07% 내린 27.70달러로 장 마감했다.<기업소개>시그니파이 헬스 Class A는 고급 분석, 기술 및 의료 서비스 프로바이더 네트워크를 사용하는 의료 플랫폼을 운영하고 있다.이 회사는 Home & Community Services와 Episodes of Care Services 두개의 부분으로 운영 된다.Home & Community Services 부문은 가상 건강 평가(IHEs), 사회적 건강 결정 요소, 바이오제약 서비스를 통해, 가정에서의 건강 평가 및 관련 서비스, 원격 건강등 고객의 건강 관리에 도움이 되는 다양한 솔루션을 제공한다.Episodes of Care Services부문은 에피소드기반 지불프로그램을 관리하며, 고객이 에피소드 기반 프로그램에 참여할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공한다.이같은 솔루션에는 Medicare Bundled Payment for Care Improvement (BPCI and BPCI-A), Commercial Episodes of Care, Transition to Home (TTH), Complex Care Management, accountable care organizations (ACO) 서비스 등이 있다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.