베스트 바이 분기 실적 발표... 전년대비 이익 감소 ,매출 감소

베스트 바이( BBY )가 30일(현지 시각) 분기 실적을 발표했다.분기 주당순이익(EPS)은 1.35달러(약 1816원)로 전년 동기 대비 53.45% 감소했다.분기 매출은 360만달러(약 48억원)로 시장 전망치였던 103억5930만달러(약 13조9335억원)에 비해 99.97% 하회했다. 전년 동기 대비 46.27% 감소했다.다음 실적 발표일은 오는 11월 28일이다. 전망치는 매출 104억8280만달러다.베스트 바이( BBY )은 29일 전 거래일 종가 대비 0.61% 내린 73.70달러로 장 마감했다.<기업소개>베스트 바이는 기술 제품, 서비스 및 솔루션 제공 업체입니다. 당사는 매장을 방문하거나 Geek Squad 요원과 교류하거나 웹 사이트 또는 모바일 애플리케이션을 사용하는 고객에게 제품과 서비스를 제공합니다.미국, 캐나다 및 멕시코에서 사업을 운영하고 있습니다. 당사는 국내 및 국제의 두 부문으로 운영됩니다. 국내 부문은 Best Buy, bestbuy.com, Best Buy Mobile, Best Buy Direct, Best Buy Express, Geek Squad, Magnolia Home Theater를 포함한 다양한 브랜드 이름으로 미국의 모든 주, 지역 및 영토에서 운영됩니다.국제 부문은 Best Buy, bestbuy.com.ca, bestbuy.com.mx, Best Buy Express, Best Buy Mobile 및 Geek Squad라는 브랜드 이름으로 캐나다와 멕시코의 모든 사업장으로 구성됩니다.당사는 2016 년 12 월 31 일 기준 국내외 전 지역에 1,200 개의 대형 및 400 개의 소형 매장을 운영하고 있습니다.*이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있습니다.