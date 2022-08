켈로그(K) 수시 보고

웨스턴유니온(WU)가 24일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 5.02.이사 또는 특정 임원의 퇴임; 이사 선출 임명특정 장교; 특정 임원의 보상 약정.(씨)2022년 8월 18일, Matthew Cagwin은 2022년 9월 3일부터 Western Union Company(이하 "회사")의 임시 CFO로 임명되었습니다.47세인 Mr. Cagwin은 2022년 7월 재무 계획 및 분석 사업부 책임자로 회사에 합류했습니다. 회사에 합류하기 전에 Cagwin은 2019년부터 2022년 5월까지 Fiserv, Inc.의 CFO(최고재무책임자) – Merchant Acceptance of Fiserv, 2018년부터 2019년까지 First Data Corporation에서 동일한 직책 및 수석 부사장으로 재직했습니다. , 2014년부터 2018년까지 First Data Corporation의 기업 컨트롤러 및 최고 회계 책임자.Mr. Cagwin과 Mr. Cagwin이 임시 최고 재무 책임자로 임명된 사람 사이에는 어떠한 약정이나 이해 관계도 없습니다. Cagwin 씨와 회사의 이사 또는 임원 사이에는 가족 관계가 없습니다. 1934년 개정된 증권 거래법(Securities Exchange Act of 1934)에 따라 규정 S-K의 항목 404(a)에 따라 공개가 필요한 Mr. 웨스턴유니온(WU)은 23일 전 거래일 종가 대비 1.98% 내린 15.84달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] 웨스턴 유니온은 자금 이동 및 지불 서비스 제공 업체입니다. 당사는 소비자 대 소비자와 비즈니스 솔루션의 두 부문으로 운영됩니다.당사의 소비자 대 소비자 부문은 주로 제 3 자 대리인 네트워크를 통해 두 소비자 사이의 송금을 용이하게합니다.당사의 복수 통화 실시간 송금 서비스는 회사가 전 세계의 한 위치에서 다른 위치로 돈을 송금 할 수있는 하나의 상호 연결된 네트워크로 간주됩니다.웨스턴 유니온의 비즈니스 솔루션 부문은 중소기업 및 개인을 대상으로