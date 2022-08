인터컨티넨털 익스체인지(ICE) 수시 보고

글로벌 페이먼츠(GPN)가 22일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 1.01. 중대한 결정적 계약 체결.선순위 채권 공모 종료2022년 8월 22일 Global Payments Inc.("회사")는 이전에 발표된 공모("공모") 및 발행을 완료했습니다. of: • 2027년 만기 4.950% 선순위 채권의 총 원금 5억 달러("2027 채권"), • 5.300%의 5억 달러 총 원금 2029년 만기 선순위 채권("2029 채권"), • 2032 만기 5.400% 선순위 채권("2032 채권") 및 의 총 원금 총액 7억 5천만 달러 • 2052년 만기가 5.950%인 선순위 어음의 총 원금 총액 7억 5천만 달러("2052 어음" 및 2027 어음, 2029 어음 및 2032 어음과 함께 "어음"). 어음 발행에 따라 회사는 발행자인 회사와 National A의 U.S. Bank Trust Company 간에 2022년 8월 22일자 5번 추가 증서("제5차 증서")를 체결했습니다. 2019년 8월 14일자 계약을 보완한 수탁자(이하 “수탁자”)로서의 협회(이하 “기본 계약” 및 다섯 번째 추가 계약과 함께 “계약”)는 회사와 수탁자( U.S. Bank National Association의 후임자).이 제안은 델라웨어주 법인("EVO")인 EVO Payments, Inc. 간에 이전에 발표된 합병 계약 및 계획("EVO 합병 계약")과 관련하여 수행되었습니다. , 회사 및 Falcon Merger Sub Inc., 델라웨어주 법인 및 회사의 전액 출자 자회사("합병 자회사"). EVO 합병 계약은 조건 및 조건에 따라 합병 자회사가 회사의 전액 출자 자회사로 존속하는 EVO와 함께 EVO("EVO 인수")로 합병된다고 규정합니다. 회사는 (a) 회사의 특정 부채를 재융자하기 위해(아래에 정의된 회전 신용 대출에 따라 차입금을 재융자하는 것을 포함), (b) EVO와 관련하여 현금 지불을 위해 공모의 순 수익금을 사용할 계획입니다. 인수, (c) EVO