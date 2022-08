베라 모빌리티 Class A(VRRM) 수시 보고

T-모바일 US(TMUS)가 22일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 항목 1.01. 중요한 최종 계약 체결.T-Mobile US, Inc.(" 회사 ")의 전액 출자 자회사인 T-Mobile USA, Inc.(" TMUSA ")에 따라 투자 등급 발행사 획득 TMUSA는 2022년 8월 22일 3개 주요 신용평가기관의 신용등급을 종합적으로 평가하여 TMUSA 중 기존에 개정된 바와 같이 2020년 4월 1일자 신용계약을 개정(이하 “신용계약 개정”)하였다. 은행 및 금융 기관은 대출 기관 및 발급 은행으로서 당사자이고 Deutsche Bank AG New York 지점은 행정 대리인(이하 "신용 계약")이며, 이에 따라 신용 계약에 따른 대출 기관 및 발급 은행은 신용 계약.신용 계약 수정안이 발효되면 2020년 4월 9일자로 T-Mobile USA, Inc.가 회사 간에 체결한 계약에 따라 발행된 TMUSA의 선순위 담보권을 담보하는 유치권 및 Deutsche Bank Trust Company Americas, 수탁자(통칭하여 "주")는 해당 조건에 따라 자동으로 해제됩니다. 또한 신용 계약 수정안이 발효되면 10월 현재 회사 내 스펙트럼 임대 계약에 따라 임차인으로서 이전에 Sprint Communications, Inc.(" Sprint Communications ")로 알려졌던 Sprint Communications LLC의 의무를 담보하는 유치권이 부여됩니다. 2016년 2월 27일 및 이 날짜 이전에 수정된 Sprint Spectrum License Holder LLC, Sprint Spectrum License Holder II LLC 및 Sprint Spectrum License Holder III LLC, Sprint Communications, Sprint Intermediate HoldCo LLC, Sprint Intermediate Holdco II LLC, Sprint Intermediate Holdco III LLC 및 기타 보증 당사자(이하 " 스펙트럼 임대 계약 ")는 해당 조건에 따라 자동으로 해제됩니다. 신용 계약 수정안에 따른 유치권 해제의 결과, 신용 계약, 어음 및 스펙트럼 임대 계약에 따른 의무는 회사 및 TMUSA를 포함하여 이에 따른