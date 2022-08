오늘 증권사가 집중 조명하는 우량 종목 3

한화투자증권은 다음달 30일까지 신용융자 금리를 인하해 주는 '100 투더 0 투더 2(100 to the 0 to the 2)' 행사를 실시한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 생애최초 신규고객 및 이탈고객을 대상으로 총 100일간 금리인하 혜택을 제공한다. 단 비대면 매매 우대수수료율 적용고객은 대상에서 제외된다. 이벤트 신청일 기준 최초 10일간 신용융자 금리 0% 적용하며 나머지 90일은 기존 한화투자증권 적용금리에서 2% 인하 혜택을 제공한다.신충섭 한화투자증권 영업전략실 상무는 "시장금리가 상승하는 상황에서 고객의 신용융자 이자 부담을 줄이기 위해 금리인하 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 고객들에게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com