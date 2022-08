08월 09일(119650)은 수주공시를 발표했다.KC코트렐(119650)은 FGD system for kalisindh Thermal Power Project Unit#1~2 (2x600MW), Jhalawar에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)을 09일에 공시했다.계약 상대방은 TECHNO ELECTRIC AND ENGINEERING CO. LTD.,이고, 계약금액은 132.1억원 규모로 최근 KC코트렐 매출액 3,550.3억원 대비 약 3.7 % 수준이다. 이번 계약의 기간은 2022년 08월 08일 부터 2026년 08월 22일까지로 약 4년이다.한편 이번 계약수주는 2022년 08월 08일에 체결된 것으로 보고되었다.한편, 오늘 분석한 KC코트렐은 환경플랜트 전문업체로 알려져 있다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.