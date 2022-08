오늘 증권사가 집중 조명하는 우량 종목 3

마켓리더의 시각안정환 BNK자산운용 최고투자책임자(CIO·부사장)“Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot” “인생은 가까이에서 보면 비극이지만 멀리서 보면 희극이다”찰리 채플린 경이 인생을 카메라에 비유한 말로, 가까이에서 보는 선명한 사물은 현실에서 겪고 있는 고된 일을 의미하지만, 멀리서 사진을 찍으면 대상이 희미하게 보이는 것처럼 인생도 먼 훗날 돌아보면 아름다운 추억으로 기억될 것이란 의미라 한다. 그에게는 유년 시절의 불우함과 성공한 이후에도 순탄하지 못했던 삶이 뒤늦게 돌아보니 그리운 추억으로 보이지 않았을까 싶다.요즘 투자자들은 아주 우울하다. 코로나19 발병 이후 동학개미운동으로 이어지면서 급등했던 지수는 높은 인플레이션과 경기침체 우려라는 암초를 만나 좌초하고 있다. 지난해 1월 25% 가까이 올랐던 시가총액 회전율은 올해 7월 6%대로 떨어졌다. 뜨거웠던 투자의 열기는 이제 한파가 몰아치는 한겨울이 되었단 이야기다. 그렇다면, 채플린의 말처럼 작금의 위기는 훗날 즐거운 이야깃거리가 될까? 필자는 그럴 가능성이 높다고 판단한다.예들 들어 생각해보자. IMF, 차이나쇼크, 서브프라임, 그리고 코로나19 등 대부분의 위기에 투자자들은 자산 매각을 서두르고 대가로 현금을 늘리는 경향이 높다. 만일 위기를 극복하지 못하면 해당 국가는 파산에 이르게 되고 결국 현금이나 주식은 모두 무용지물이 될 가능성이 높다. 반대로 위기를 극복한다고 가정해보자. 현금의 가치는 큰 변동이 없으나 주식, 채권, 부동산 등의 투자자산 가치는 정상화되며 보다 높은 가격을 형성하게 될 것이다. 즉 위기를 피하고자 한 결정이