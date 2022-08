션 양 듄 애널리틱스 프로덕트 매니저(PM) 인터뷰



"데이터는 숫자일 뿐…결국 커뮤니티의 판단이 중요"

"블록체인 데이터 분석, 러그 풀·해킹 예방에도 유용"

션 양 듄 애널리틱스 프로덕트 매니저 / 사진=이영민 기자

사진=듄 애널리틱스

글로벌 온체인 데이터 분석 플랫폼 듄 애널리틱스(Dune Analytics)의 션 양(Sean Yang, 사진) 프로덕트 매니저(Product Manager, PM)는 10일 블루밍비트와의 인터뷰에서 블록체인 산업에서 가장 중요한 요소는 커뮤니티라며 이같이 밝혔다.국내 최대 블록체인 행사 '코리아 블록체인 위크 2022'(Korean Blockchain Week 2022)를 맞아 한국을 찾은 션 양 PM이 생각하는 블록체인 데이터 분석의 핵심과 관련 산업의 미래에 대해 들어봤다.션 양 PM은 블록체인 산업의 가장 큰 장점은 데이터를 통해 모든 가치를 확인할 수 있다는 것이라고 강조했다.그는 "일반적인 상장 기업들은 자신들의 실적, 이익, 매출 등을 모두 기록하고 의무적으로 공시하고 이를 증명해야 하지만 블록체인 플랫폼들은 이런 과정을 거칠 필요가 없다"면서 "블록체인 내 기록된 데이터를 통해 이 모든 것을 증명할 수 있기 때문"이라고 설명했다.이어 "온체인 데이터는 모든 것을 나타낸다"면서 "우리는 모든 체인의 디테일을 직접 확인하고 가치를 측정할 수 있다. 이것이 바로 블록체인의 가장 큰 장점"이라고 덧붙였다.그러면서도 데이터는 단편적인 숫자만을 보여주기 때문에 무조건적으로 맹신하는 것은 위험할 수 있다는 점도 언급했다. 모든 데이터를 기반으로 한 분석과 견해는 커뮤니티와 유저 본인의 판단에 달려있다는 것이다.션 양 PM은 "데이터는 하나의 단면을 보여줄 뿐, 같은 데이터를 보더라도 다른 해석을 할 수 있다"면서 "플랫폼 내 유저들, 즉 커뮤니티는 데이터를 통해 인사이트를 공유하거나 이슈에 대해 토론하기도 하면서 가치를 창출한다"고 말했다.이어 "커뮤니티 유저들은 마치 마법사(Wizard)와 같다. 그들은 데이터를 통해 마치 마법처럼 아이디어를 만들어 낸다"라며 "커뮤니티는 서로의 생각을 읽으며 공유하고 모두가 함께 발전할 수 있는 환경을 만든다. 이게 바로 우리가 커뮤니티를 마법사, 얼마 전 공개한 오픈 소스 분석 도구를 마법서(Spellbook)라고 부르는 이유"라고 부연했다.듄 애널리틱스의 공식 트위터에는 '커뮤니티에 의한, 커뮤니티를 위한 무료 크립토 분석(Free crypto analytics by and for the community)'라는 소개 멘트가 자리하고 있다. 이를 통해서도 듄 애널리틱스와 션 양 PM이 블록체인 분석에 있어 얼마나 커뮤니티를 중요하게 생각하는지 파악할 수 있었다.션 양 PM은 "누군가는 80% 하락한 토큰의 차트를 보고 이제 이 프로젝트는 끝났다고 판단하겠지만, 다른 누군가는 매수 타이밍이라고 생각한다"라며 "마법사들의 견해에 따라서 데이터의 해석 방향은 달라질 수 있다"고 밝혔다.블록체인 데이터 분석은 최근 계속해서 발생하고 있는 러그 풀(Rug Pull, 프로젝트 개발자가 프로젝트를 돌연 중단한 후 투자금을 가로채는 투자 회수 사기), 해킹 등 가상자산 범죄 행위를 예방하는 데 효과적이라는 점도 언급했다.션 양 PM은 "현재 블록체인 산업은 시장을 제어할 규제가 없기 때문에 러그풀, 스캠, 해킹 등 범죄가 발생할 수밖에 없다"면서 "온체인 데이터 분석이 모든 범죄들을 예방할 수는 없지만 블록체인 내 데이터들을 통해 프로젝트 가치를 판단할 수 있기 때문에 이런 상황을 방지할 수 있는 능력을 제공할 수 있다"고 설명했다.하지만 결국 산업이 지속적으로 성장하고 범죄 행위를 근절하기 위해 가장 중요한 것은 정부의 건전한 규제 환경 조성이라고 강조했다.그는 "우선적으로 정부의 규제가 필요하다"라며 "온체인 데이터 분석이 상황을 방지할 수 있는 능력을 줄 수 있는 것은 맞지만, 규제가 기반이 된다면 산업은 더 큰 성장을 할 수 있을 것"이라고 내다봤다. 이어 "러그 풀, 스캠 등 사기 프로젝트들을 막기 위해서는 정부의 건전한 규제 환경 조성이 필수적"이라고 덧붙였다.이영민 블루밍비트 기자 20min@bloomingbit.io