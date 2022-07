(사진=NH투자증권)

은 판교WM센터를 '판교 Biz Plus 금융센터(이하 판교 Biz Plus 금융센터)'로 새롭게 오픈했다고 26일 밝혔다.판교 Biz Plus 금융센터는 개인고객(최고경영자 및 고소득 임직원) 대상 자산관리 어드바이저(Advisor) 서비스는 물론 기업대상 자산운용 및 자금조달 컨설팅과 연금제도 컨설팅을 제공한다는 계획이다. 추가로 법인고객에게는 복지차원의 연금서비스도 지원한다.NH투자증권은 판교 Biz Plus 금융센터를 통해 VIP 고객과 법인 고객에게 종합 금융컨설팅 서비스를 제공한다. 고액자산가(HNW, High Net Worth) 자산관리 및 자금 운용/조달에 대한 솔루션을 제공할 수 있도록 WM 어드바이저와 법인RM(Relationship Manager)·연금 컨설팅RM이 상주한다.판교 Biz Plus 금융센터는 기존의 판교 푸르지오월드마크 2층에 확장 리모델링을 마쳤다. 지역 특성상 IT/BT 기업과 게임업체들이 대부분인 만큼 영리치 VIP고객에 맞게 젊고 역동적으로 리모델링했다. 또한 비대면(화상) 업무 및 투자상담을 원하는 고객들을 위해 금융업무 키오스크와 화상상담 STM(Smart Teller Machine)도 설치했다.유현숙 NH투자증권 WM사업부 총괄대표는 "판교 Biz Plus 금융센터 리뉴얼 오픈을 통해 판교지역의 개인 및 법인 고객의 만족도와 함께 NH투자증권만의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다"며 "OCIO(Outsourced Chief Investment Officer) 명가답게 운용 역량을 발휘해 법인고객들에게 다양한 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com