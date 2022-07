테슬라, 상반기 비트코인 평가 손실 2230억원

장현국 위메이드 대표가 오는 8월 코리아블록체인위크 2022(Korea Blockchain Week 2022, KBW2022)서 타이틀 스폰서와 키노트 스피커로 나서 위믹스 생태계 확장 계획을 공개한다.블록체인 커뮤니티빌더 팩트블록은 오는 8월 9일 오전 11시 서울 강남구 삼성동 그랜드인터콘티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 개최되는 블록체인 컨퍼런스 'KBW2022·IMPACT'에서 장현국 대표가 직접 기조연설에 나선다고 25일 밝혔다.장 대표는 '가상자산의 궁극적 유틸리티 : 게임과 메타버스(The Ultimate Utilities of Cryptocurrency: Game and the Metaverse)'를 주제로 강연을 진행한다.위메이드는 인기 게임 IP(지식재산권) 미르의 전설 시리즈를 기반으로 위믹스 3.0 블록체인 내 모든 게임 재화와 외부 경제를 하나로 묶은 거대한 '인터게임 이코노미(Inter-game Economy)' 생태계를 구축함으로써 위믹스(WEMIX) 토큰을 게임계 기축 통화로 만든다는 방침이다.전선익 팩트블록 대표는 "위믹스는 최근 가장 활발하게 생태계를 확장하고 있는 프로젝트로, 향후 위믹스 생태계가 어떤 모습으로 성장해갈지 업계의 관심이 집중되고 있다"고 말했다.올해 5회째 개최되는 KBW2022는 5000명 이상의 글로벌 블록체인 산업, 기술 관계자들이 참여하는 아시아 최대 블록체인 행사다. 블록체인 커뮤니티빌더 팩트블록과 블록체인 벤처 캐피털(VC) 해시드가 공동 주최하며 오는 8월 7일부터 14일까지 그랜드인터콘티넨탈 서울다 파르나스 호텔, 동대문 DDP 등 서울 전역에서 진행된다.<블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱) '블루밍비트'에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다>이영민 블루밍비트 기자 20min@bloomi