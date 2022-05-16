입력 2022.05.16 14:31 수정 2022.05.16 14:31
빅데이터를 기반으로 투자 이슈를 분석하는 한경라씨로에 따르면 05월 16일 2시 30분 기준으로 LG유플러스, 한국전력, 엔씨소프트 등과 관련해 많은 리포트가 발생한 것으로 나타났다.


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오늘 증권사 목표가 상향 조정한 종목 (->확인하기)

오늘 가장 많은 리포트가 발생한 LG유플러스에 대해 이베스트투자증권은 ""이제 중간배당에 주목""이라며 투자의견 ""BUY(유지)""의 리포트를 발표했다.

해당 리포트에 따르면 ""22년 5G 이익 레버리지 효과와 기업인프라 성장, 비용 효율화 기조가 지속되며 연결 영업수익 14.2조원(+2.8% YoY), 영업이익 1.1조원(+7.5% YoY, OPM 7.4%)을 기록할 전망동사는 금번 컨콜에서 올해는 다변화된 주주환원 정책 중 배당에 집중하겠다는의사를 명확히함. 당사는 22년 250원(중간)+450원(기말)으로 연간 DPS 700원(21년200원+350원)으로 추정"" 이라고 분석했다.

[오늘 투자 주요종목]
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※ 본 글은 투자 참고용입니다.
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