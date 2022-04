전직 NASA 우주비행사 스콧 켈리, 우크라이나 지원 NFT 출시

<블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱)

'블루밍비트'

에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다>

12일(현지시간) 가상자산(암호화폐) 전문 미디어디크립트에 따르면 전직 NASA 우주비행사 스콧 켈리(Scott Kelly)가 우크라이나 구호 활동을 위해 대체 불가능 토큰(NFT) 컬렉션을 출시했다.이 NFT 컬렉션은 드림 아웃 오브 디스 월드(Dreams Out of This World)로 명명됐으며, 국제 유인 우주 비행의 날에 맞춰 이날 출시됐다.해당 NFT 컬렉션은 우주에 떠 있거나, 고릴라 슈트를 입고 있는 스콧 켈리의 이미지로 디자인됐으며, 우크라이나 국기 색상의 옷을 입은 이미지도 포함됐다.스콧 켈리는 이에 대해 "나는 기술을 크게 신뢰한다. 가상자산 및 블록체인에 정말 관심이 많다"고 밝혔다.해당 NFT 컬렉션은 오픈씨 마켓에서 판매되고 있으며, 판매 수익금은 우크라이나 지원 비영리단체 GEM(Global Empowerment Mission)에 기부될 예정이다.김정호 블루밍비트 기자 reporter1@bloomingbit.io