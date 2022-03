(사진=KB증권)

KB증권은 모든 고객을 대상으로 ‘KB able 골드 헌터 랩(플레인바닐라)’을 출시했다고 2일 밝혔다.KB able 골드 헌터 랩(플레인바닐라)은 플레인바닐라투자자문의 자문을 바탕으로 KB증권 Wrap운용부에서 운용하는 상품이다. 주요 투자 대상은 국내외 상장 금 현물 상장지수펀드(ETF)와 금 채굴 기업이며 최소 가입금액은 2000만원, 계약기간은 1년 이상으로 KB증권 지점에 방문해 가입하거나 MTS ‘M-able(마블)’ 앱을 통해 비대면으로도 가입할 수 있다.최근 인플레이션 장기화 우려가 미국 금리인상과 맞물리면서 금융시장이 높은 변동성을 보이고 있는 가운데 국제정세 불안도 고조됨에 따라 투자자들의 심리는 위험자산에서 안전자산 선호로 이어지고 있다.이 가운데 안전자산 투자의 대표격이라 할 수 있는 금 투자는 인플레이션 헤지 수단으로도 활용될 수 있으며 자산 변동성을 줄이는 대체재로 활용할 수 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있다.KB able 골드 헌터 랩(플레인바닐라)은 금 현물 가격을 추종하는 국내외 ETF 이외에도 미국 등 해외 금 채굴 기업을 선별해 투자하는 랩 서비스로 금과 관련된 대부분의 산업에 투자할 수 있는 장점을 가지고 있으며 실질금리, 달러 등을 모니터링해 시장상황에 따라 금 현물ETF와 금광기업 투자비중을 조절해 나갈 계획이다.운용자문을 담당하고 있는 플레인바닐라투자자문은 글로벌 테마형 ETF 운용에 특화된 자문사로서 현재 약 8500억원 규모의 자산을 펀드와 랩상품에 자문하고 있다. 다양한 자산을 대상으로 분할매수 및 매도전략을 취하고 시장 상황에 따라 헤지 및 변동성을 활용한 추가 수익 전략을 추구하는 대표적인 투자자문사다.홍윤수 KB증권 Wrap운용부장은 "최근 경제 불확실성이 높아져 안전자산에 대한 투자가 관심을 받는 만큼 KB able 골드 헌터 랩(플레인바닐라)은 현 시장상황에 대안이 될 수 있는 상품이며 고객의 자산 포트폴리오 안정성을 높일 수 있는 전략으로 활용할 수 있는 상품"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com