지난 2일 오후 서울 서초구 서울고속버스터미널 호남선센트럴시티에 마련된 넷플릭스 드라마 '지금 우리 학교는' 팝업존을 찾은 외국인 관광객이 기념사진을 찍고 있다. 사진=뉴스1

제이콘텐트리 주가가 설 연휴 기간 전해진 호재성 소식에도 3일 7% 넘게 빠지고 있다.3일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시10분 현재 제이콘텐트리는 전 거래일 대비 4200원(7.08%) 내린 5만5100원에 거래되고 있다.넷플릭스 오리지널 TV 시리즈인 '지금 우리 학교는'은 지난 28일 넷플릭스에서 공개된 이후 연휴 기간 동안 흥행몰이를 했다. 제이콘텐트리가 지분 100%를 보유 중인 필름몬스터가 제작한 작품이다.넷플릭스 공식 홈페이지에서 집계한 주간 순위를 보면 지금 우리 학교는(All of Us Are Dead)이 전 세계 시청 시간 1억4790만 시간으로 비영어 시리즈 부문 1위에 올랐다. 이는 영어 시리즈 부문 1위인 '오자크'의 시청 시간(9634만 시간)도 큰 폭 웃도는 수치다.이 시리즈는 웹툰을 원작으로 한 이 시리즈는 고등학교를 배경으로 좀비 바이러스에 감염되지 않기 위해 학생들이 고군분투하는 내용을 담은 드라마다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com