사진=게티이미지뱅크

유망 테마라고 성장을 담보하는 게 아니다. 지난해 미국에 상장한 테마형 상장지수펀드(ETF)의 40%는 마이너스 수익률을 기록했다. 인플레이션 우려가 주식시장을 뒤흔들고 있는 올해도 마찬가지다. 단순히 성장 기대감만으로는 주가가 힘을 받지 못한다. ETF도 펀더멘탈(실적 기반)을 따져봐야 한다는 의미다.20일 메리츠증권은 인공지능(AI), 5세대 이동통신(5G), 2차전지, 헬스케어 혁신기술 등 네 가지 신산업 테마 ETF 중 펀더멘탈 개선세를 보이고 있는 ETF 4종을 추려냈다. 작년 1월부터 현재까지 12개월 선행 주당순이익(EPS)이 꾸준히 우상향해왔고, 지난해 주가순이익비율(PER) 상승이 크지 않았던 종목들이다.AI 테마에서는 '글로벌 X 로보틱스 앤 AI ETF(BOTZ)'를, 5G에서는 '글로벌 X IoT ETF(SNSR)'를 유망 종목이라 봤다. 2차전지 테마 대표 '글로벌 X 리튬 앤 배터리 테크 ETF(LIT)'도 유망 ETF로 꼽혔다. 헬스케어 테마 중에서는 특히 고령화 추세에서 수혜 가능한 기업들에 집중 투자하는 '글로벌 X 에이징 포퓰레이션 ETF(AGNG)'를 추천했다.지난해 테마 ETF의 성적표는 펀더멘탈의 중요성을 증명한다. 이정연 메리츠증권 연구원은 "지난해 2월 이후 주식시장 내 인플레이션 우려와 공급망 이슈가 부각됐다"며 "그 결과 12개월 선행 PER 하락과 성장주 대비 가치주 강세 흐름 전환이 나타났고, 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준)이 높은 테마형 ETF는 주가 하락세를 보였다"고 했다. 아크 인베스트의 테마 ETF가 연간 -20~-30%의 수익률 기록했던 게 대표적인 예다.이 연구원은 "올해 연초부터 미국 중앙은행(Fed)의 양적 긴축정책과 이에 따른 유동성 축소 우려가 부각되고 있다"며 "테마형 ETF 시장에서도 신산업에 대한 기대감보단 펀더멘탈 개선에 초점을 맞춘 투자접근이 필요하다"고 조언했다.다만 개인 투자자들 입장에서 개별 ETF의 펀더멘탈을 실시간으로 확인하기는 쉽지 않다. 증권사 리포트 등을 통해 상위 구성 종목의 12개월 선행 PER, EPS 등을 확인하는 게 그나마 대안이다. 현재 기준 각 ETF의 PER을 지속적으로 확인하는 것도 방법이다. 미국 상장 ETF는 ETF닷컴에서 현재 기준 PER을 확인 가능하다. 국내에서는 삼성자산운용만 ETF별 PER, 주가순자산비율(PBR)를 산출해 홈페이지에 공개하고 있다.구은서 기자 koo@hankyung.com