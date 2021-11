WSJ "테슬라 주주, 머스크처럼 주식 팔아라"

일론 머스크가 테슬라 (1,023.50 -11.99%) 주식을 팔 때가 테슬라 주식을 매도하기 좋은 시기라는 주장이 나왔다.월스트리트저널(WSJ)의 제임스 매킨토시 시장담당 선임 칼럼니스트는 9일(현지시간) " 테슬라 주식을 갖고 있는가? 머스크처럼 주식을 팔라"(Own Tesla Stock? Be Like Elon Musk and Sell)라는 제목의 기사에서 " 테슬라 주가 급등을 이끈 세 가지 흐름은 변덕스럽고 언제든 뒤집힐 수 있으므로 지금이 매도하기 좋은 시기"라며 이같이 주장했다.머스크는 지난 6일 트위터를 통해 "최근 미실현 이익이 세금회피 수단이 되고 있는 것과 관련해 많은 논의가 있었다. 이에 나의 테슬라 주식 10%를 매각하는 방안을 제안한다. 어떤 결론이 나오든 설문 결과를 따를 것"이라며 설문을 올렸다. 이에 350만 명이 넘는 사람이 참여해 57.9%가 '찬성' 의견을 냈다.이 영향으로 테슬라 의 주가는 전날 4.84% 떨어진 데 이어 이날 정오께 8%가량 추가 하락하고 있다.매킨토시 칼럼니스트는 " 테슬라 는 세 가지 강력한 추세의 교차점에 있으며 그중 하나가 바뀌면 주가가 급격히 하락할 수 있다"라며 세 가지 추세를 설명했다.첫 번째는 밈(meme) 주식의 인기다. 테슬라 는 머스크를 따르는 사람들의 밈주식이라는 얘기다. 매킨토시는 "판매량, 경쟁, 마진, 보조금 등의 현실과 상관없이 머스크는 테슬라 주식을 적극적으로 사들이고 홍보하는 지지자들을 끌어모았다"라고 지적했다.두 번째는 머나먼 미래에 투자하려는 투자자들의 의지다. WSJ은 " 테슬라 는 현재 아주 많은 돈을 벌지 못하거나, 실제로 많은 차를 팔지 못한다. 올해 90만대 인도가 추정되는데, 현재 테슬라 주가는 차 한 대를 130만 달러로 평가하는 것이다. 그만큼 테슬라 의 가치는 올해나 내년의 매출이 아니라 먼 미래의 매출과 이익에 대한 희망에 기반하고 있다"라고 분석했다. 그러면서 테슬라 는 낮은 장기 금리의 가장 큰 수혜주였다고 덧붙였다.세 번째는 친환경 녹색 기술에 대한 열망이다. 현재 전기자동차를 만든다는 것은 대단한 일로 평가되고 있다. 정부는 전기차 보급 확대를 지원하고 있고, 테슬라 는 그런 지원을 등에 업고 있다. 투자자들도 탄소 배출 감축을 위해 행동하겠다고 맹세하고 있다.매킨토시 칼럼니스트는 "이런 추세 중 어느 것도 더 진전될 수는 있지만 신뢰할 수 있는 것은 아니다"라고 밝혔다. 밈 주식은 큰 변동을 보이는 경향이 있고, 투자자들이 경기가 회복되는 쪽으로 기운다면 장기 금리는 쉽게 다시 상승할 수 있다는 것이다. 그는 "전기차에 많은 돈을 넣은 투자자들은 사업이 성숙해지면 (계획했던) 판매량을 달성하고 이익을 내라고 요구하기 시작할 것"이라고 전망했다.그러면서 "머스크가 주식을 매도하려는 건 민주당의 백만장자 과세 계획에 화가 난 탓인지, 누구보다 주식 가치를 잘 알고 지금이 팔 때라고 생각하기 때문인지는 모르겠지만 어떤 쪽이든 따라서 파는 게 좋다"고 주장했다.뉴욕=김현석 특파원 realist@hankyung.com