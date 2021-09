투자의견 '매수' 유지, 목표가 21만원 제시

대신증권은 16일 LG전자에 대해 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 기존 23만원에서 21만원으로 8.7%가량 낮췄다. 이미지=LG전자