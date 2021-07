이번 주(26~30일) 뉴욕증시는 대형 IT 기업들의 실적과 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 변동성이 큰 한 주를 맞을 것으로 예상된다.



특히 3대 지수가 기업들의 실적 기대에 지난 금요일 사상 최고치를 경신하며 마감해 실적이 기대를 밑돌 경우 조정 압력은 커질 수 있다.



이번 주에는 애플과 마이크로소프트(MS), 아마존, 알파벳, 페이스북, 테슬라 등 대표 기술주들이 모두 실적을 발표한다.



보잉과 캐터필러 등 산업 대표주와 프록터앤드갬블, 맥도날드 등과 같은 소비 관련 기업들의 실적도 나온다.



CNBC에 따르면 이번 주에는 S&P500지수에 상장된 대략 165개의 기업이 실적을 발표할 예정이다.



리피니티브 집계에 따르면 2분기 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 78%가량 증가할 것으로 예상된다.



이는 분기 기준 2009년 이후 최대 증가율이다.



앞서 발표된 트위터와 스냅의 실적이 시장의 예상치를 크게 웃돌면서 페이스북과 구글 등 다른 기업들의 실적에 대한 기대도 다시 살아났다.



이들의 실적으로 IT 기업들의 온라인 광고 시장이 강한 회복세를 보이고 있음이 확인됐기 때문이다.



투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 정례회의에도 귀를 기울일 전망이다.



연준은 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 논의를 본격적으로 시작했다.



이번 회의에서는 테이퍼링의 시기와 방법 등에 대한 다양한 의견이 나올 것으로 예상된다.



다만, 연준이 최근의 높은 인플레이션 상승세를 일시적일 것으로 판단하고 있고 최근 들어 지표가 부진한 데다 델타 변이 확산에 따른 불확실성도 커져 연준은 긴축에 좀 더 인내심을 가질 것으로 예상된다.



애널리스트들은 연준이 오는 8월 말 예정된 잭슨홀 심포지엄이나 9월 FOMC 회의에서 더욱 구체적인 테이퍼링 선제 안내를 제공할 것으로 예상하고 있다.



따라서 이번 회의에서는 파월 의장으로부터 새로운 내용을 듣기보다 최근의 코로나19 확산세를 얼마나 우려하고 있는지를 확인하는 데 초점을 둘 필요가 있어 보인다.



만약 인플레이션과 고용에 불확실성이 커진다고 판단될 경우 연준의 완화적 기조는 연장될 가능성이 크며, 테이퍼링도 예상보다 더 느린 속도로 진행될 수 있다.



이번 주에는 국내총생산(GDP)과 연준이 선호하는 물가 지표도 나온다.



오는 29일 발표되는 2분기 GDP는 경제 재개 영향으로 크게 높아질 것으로 예상된다.



월스트리트저널이 집계한 월가의 2분기 GDP 성장률 예상치는 연율 8.5%로 전분기의 6.4%보다 높아졌을 것으로 예상된다.



오는 30일에는 연준이 선호하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표된다.



저널이 집계한 전문가들의 6월 예상치는 전년 대비 3.7% 올라 전달의 3.4%보다 높아졌을 것으로 예상된다.



이는 연준의 물가상승률 목표치인 2%를 훌쩍 웃도는 수준이다.



전월 대비 증가율은 0.5%로 전달과 같은 수준일 것으로 예상됐다.



지난주 다우존스30산업평균지수는 사상 처음 35,000을 돌파하며 장을 마쳤다.



지난 19일 큰 폭의 하락세에도 한 주간 지수는 1.08% 올랐다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 한 주간 1.96% 상승했고, 나스닥 지수는 2.84% 상승했다.



3대 지수는 모두 사상 최고치를 경신했다.



◇ 이번 주 주요 지표 및 연설 일정

-26일

6월 신규주택 판매

7월 댈러스 연은 제조업지수

테슬라, 록히드마틴, 하스브로 실적

-27일

6월 내구재 수주

5월 S&P / 케이스실러 주택가격지수

5월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수

7월 리치먼드 연은 제조업지수

7월 소비자신뢰지수

연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의(~28일)

애플, 알파벳, MS, 3M, 비자, AMD, GE, 스타벅스, UPS 실적

-28일

모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청 건수

FOMC 기준금리 결정

보잉, 페이스북, 화이자, 포드, 퀄컴, 맥도날드, 페이팔 실적

-29일

주간 신규실업보험 청구자수

Q2 국내총생산(GDP·예비치)

6월 잠정주택 판매

아마존, 컴캐스트, 마스터카드, 아스트라제네카, US 스틸 실적

-30일

6월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설

7월 시카고 PMI

7월 미시간대 소비자태도지수(확정치)

라엘 브레이너드 연준 이사 연설

캐터필러, 셰브런, 엑손모빌, 프록터앤드갬블 실적





/연합뉴스

모바일한경 구독신청 지면 구독신청 ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지