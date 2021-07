07월 20일 신한금융투자의 최도연 애널리스트는 한미반도체 (41,050 +10.05%) 에 대해 "Micro Saw 내재화로 ① 동사 Vision Placement 수주 급증에 리드타임을 감소 가능 ② 원가 개선 효과로 수익성 개선이 가능 ③ 향후 타 업체들에게 Micro SAW 매출을 개별적으로 발생시킬수있음. 유례 없는 공급부족과 공정난이도 상승으로 비메모리 CapEx가 중장기적으로 상향될 전망 . Micro Saw, EMI, Camera Module, TC Bonder 등 신제품에 의한 실적 기여가 본격화"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.