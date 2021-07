가입자 증가세 꺾인 넷플릭스, 신규사업 '게임' 전망은?

넷플릭스가 월가 예상에 소폭 못미치는 분기 실적을 발표했다. 회사측은 3분기 가입자 수가 월가 예상에 미치지 못할 것으로 전망했다.넷플릭스는 20일(현지시간) 2분기 실적을 발표하고 주당순이익(EPS) 2.97달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 예상치 3.16달러보다 낮은 것이다. 매출은 73억4200만 달러로 전년동기에 비해 19.4% 증가했으며, 월가 예상치(73억2000만달러)에 비해 소폭 많았다.2분기 동안 신규 유료 구독자수는 당초 전망치인 100만명을 상회하는 약 154만 명을 달성했다. 월가는 119만 명을 예상했다. 이는 지난해 1분기 기록한 1580만 명은 물론 직전 분기 390만명에 비해서도 크게 감소한 것이다. 넷플릭스는 주주 서한에서 “지난해 코로나 특수로 고성장을 이뤘지만 올해 저성장 기조에 접어들면서 신규 가입자 수의 변동성이 커졌다”고 설명했다.전체 유료 가입자수는 2억900만명에 달했다.회사 측은 올 3분기 유료 구독자가 350만 명 수준으로 예상했다. 다만 이는 월가가 예상하는 546만 명에 미치지 못한다.넷플릭스는 하반기 '오티스의 비밀 상담소', '위쳐' 인기 시리즈 후속과 영화 '키싱부스3' 등 신작 영화들도 공개할 예정이다.넷플릭스는 또 게임으로 사업을 확장하고 있음을 재확인했다. 회사는 추가 비용 없이 구독에 포함시킬 것이라고 설명했다. 다만 구체적인 시기는 밝히지 않았다.이에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 '넷플릭스는 쇼 사업 만큼 좋은 사업을 발견하지 못할 지 모른다'(Netflix May Find No Business Like Show Business)라는 기사에서 "스트리밍 거인은 비디오 게임에서 운이 좋다해도 할리우드 게임(영화와 드라마 제작)을 계속해야 할 필요성에서 벗어날 수는 없다"고 지적했다.넷플릭스가 게임 사업을 하는 데 대해 "팬데믹 이후의 침체에 빠져 있는 가운데 나온 것"이라고 평가했다. 즉 2분기 154만명의 신규 유료가입자는 예상보다는 많았지만, 여전히 거의 10년 내 최저 수준의 성장률이라는 것이다. 또 3분기 350만 명 순증가도 월가가 기대한 것보다 약 29% 적은 수치라고 지적했다. WSJ은 "2021년 들어 9개월 동안 신규 가입자의 수는 약 900만 명으로 (팬데믹 수혜를 누린) 작년 같은 기간 2800만 명 이상 순증한 것에 비해 훨씬 적다"고 진단했다.WSJ은 2억900만 명이 넘는 사용자를 가진 넷플릭스에게 게임 진출은 의미가 있을 수 있다"면서도 "초기 목표로 삼은 모바일 게임 시장조차도 들어가기 힘든 사업"이라고 말했다. 모바일 게임 시장에 수많은 참여자가 진입했지만 돈을 버는 게임 상위 5위에는 캔디크러시, 클래시오브클랜 등 거의 10년이 지난 게임들이 자리를 차지하고 있다는 것이다.넷플릭스의 주가는 올해 약 2% 하락했다. WSJ은 "스트리밍 투자자들은 구독자 증가에 초집중하고 있으며 게임은 하지 않는다"라고 지적했다.김현석 기자