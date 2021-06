유안타증권은 14일 미국 액티브 상장지수펀드(ETF) 등 세계적 유망 ETF로 포트폴리오를 구성해 투자하는 'We Know 글로벌액티브ETF랩'을 출시한다고 밝혔다.액티브 ETF는 단순히 기초지수를 추종하는 데 그치지 않고 고유의 자산운용 전략을 가미해 초과 수익을 추구하는 상품이다.'We Know 글로벌액티브ETF랩'은 구조적 성장산업의 ETF, 안정적 자본수익을 추구하는 인컴 ETF, 회복 및 활황 국면에 진입한 산업의 유망 ETF에 투자한다.또 단순한 ETF 자산 배분이 아닌 전략 ETF 선정과 함께 ETF 편입 종목 중 핵심 기업을 발굴해 추가 투자함으로써 알파(α) 수익을 추구하는 등 한층 액티브하게 운용된다.최소가입금액은 1천만원 이상이며, 유안타증권 전국 지점에서 가입할 수 있다./연합뉴스