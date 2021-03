◇주가지수옵션

(C:콜옵션,P:풋옵션)

(단위:포인트,계약)

┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐

│ 종목명 │ 시가 │ 종가 │전일대비│ 거래량 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 397.5 │23.00 │22.45 │2.70 │5 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 400.0 │19.85 │20.65 │2.55 │58 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 402.5 │19.00 │18.55 │2.65 │175 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 405.0 │17.55 │16.85 │2.15 │180 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 407.5 │15.90 │14.95 │1.80 │215 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 410.0 │14.05 │13.55 │1.75 │671 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 412.5 │12.55 │12.05 │1.70 │1623 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 415.0 │11.10 │10.70 │1.75 │4626 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 417.5 │9.83 │9.39 │1.36 │3903 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 420.0 │8.64 │8.26 │1.19 │5793 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202104 422.5 │7.56 │7.18 │1.10 │5204 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 397.5 │4.88 │4.73 │-1.16 │8161 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 400.0 │5.53 │5.26 │-1.46 │10314 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 402.5 │6.16 │5.95 │-1.43 │5357 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 405.0 │6.86 │6.63 │-1.58 │10609 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 407.5 │7.70 │7.46 │-1.70 │5391 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 410.0 │8.55 │8.39 │-1.91 │7277 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 412.5 │9.46 │9.37 │-1.98 │2529 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 415.0 │11.45 │10.50 │-2.45 │2252 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 417.5 │11.85 │11.70 │-2.60 │997 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 420.0 │12.75 │13.10 │-2.45 │342 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202104 422.5 │13.65 │14.55 │-2.50 │53 │

└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘

※ 오후 3시45분 기준

(자료=KRX, 연합인포맥스)





/연합뉴스

