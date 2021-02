◇주가지수옵션

(C:콜옵션,P:풋옵션)

(단위:포인트,계약)

┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐

│ 종목명 │ 시가 │ 종가 │전일대비│ 거래량 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 405.0 │13.80 │16.00 │1.60 │828 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 407.5 │11.00 │13.35 │3.20 │146 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 410.0 │9.50 │11.10 │3.05 │749 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 412.5 │7.20 │8.44 │2.70 │7780 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 415.0 │5.10 │6.00 │2.12 │78430 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 417.5 │3.20 │3.44 │1.10 │281058 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 420.0 │1.75 │1.11 │-0.13 │532229 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 422.5 │0.90 │0.05 │-0.57 │544227 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 425.0 │0.35 │0.01 │-0.27 │317768 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 427.5 │0.14 │0.01 │-0.11 │166204 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 C 202102 430.0 │0.05 │0.01 │-0.06 │105828 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 405.0 │0.03 │0.01 │-0.15 │103977 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 407.5 │0.05 │0.01 │-0.24 │170924 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 410.0 │0.13 │0.01 │-0.43 │285476 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 412.5 │0.23 │0.01 │-0.76 │374786 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 415.0 │0.57 │0.01 │-1.40 │440886 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 417.5 │1.20 │0.01 │-2.30 │408453 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 420.0 │2.20 │0.17 │-3.60 │211789 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 422.5 │3.83 │1.61 │-4.04 │40223 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 425.0 │5.85 │4.03 │-3.78 │5420 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 427.5 │8.13 │6.48 │-2.85 │257 │

├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤

│코스피200 P 202102 430.0 │11.55 │8.93 │-3.72 │382 │

└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘

※ 오후 3시45분 기준

(자료=KRX, 연합인포맥스)





/연합뉴스

모바일한경 구독신청 지면 구독신청 ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지