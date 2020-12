'NEW' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수

지난 한달을 기준으로 보면 외국인이 4.6만주를 순매수했고, 기관도 146.0만주를 순매수했다. 반면 개인들은 168.4만주를 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 이 종목의 거래비중은 외국인과 개인이 각각 10.7%, 85.3%로 비중이 높다.한편 기관은 이 종목에 대해서 최근 5일 연속 103.7만주 순매수를 하고 있다. 더욱이 전일 외국인이 대량 순매수를 하고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.12월 24일 유진투자증권의 이현지 애널리스트는 NEW 에 대해 " NEW 는 강풀 작가의 웹툰 영상화 판권 7개를 보유하고 있기 때문에 1년에 작품 1개만 하더라도 향후 7년간 흥행이 담보된 자체 IP의 텐트폴 작품 제작이 가능함. ‘무빙’ 그 이상을 봐야 할 필요가 있음. 코로나19와 헐리웃 대작의 영향으로 상반기 극장에서 개봉을 못하게 되더라도 OTT에서 개봉을 하게 될 가능성도 있다고 판단. 넷플릭스에서 개봉한(예정인) 2번째, 3번째 영화가 모두 NEW 의 작품임. 내년 말에는 `마녀2’가 개봉할 예정." 이라고 분석했다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.