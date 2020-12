자연재해 이후엔 V자형 회복이 일반적

美정부·Fed, 전례없는 부양책 쏟아내

역대 불경기보다 좋은 실물경제 지표들

미국 뉴욕 센트럴파크에서 바라본 맨해튼 중심가 전경. 뉴욕=조재길 특파원

1. 수요가 아닌 공급 문제였다(A question of supply, not demand)

2. 정부의 전례없는 부양책(A policy response like no other)

미국 뉴욕 월스트리트의 뉴욕증권거래소 모습. 뉴욕=조재길 특파원

3. 아직 결정타는 없었다(No scars—yet)

올해는 시작부터 불안했습니다. 중국 우한에서 시작된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전 세계로 급속히 확산하면서 각 국이 문을 걸어 잠갔습니다. 공장이 폐쇄됐고 일자리가 줄었으며 소비자들은 지갑을 닫았지요.약 1년이 지난 지금도 코로나 위세는 여전합니다. 오히려 빠르게 재확산하고 있지요. 백신이 제대로 보급되지 않았는데 변종까지 등장했습니다. 통계 사이트 월도미터에 따르면, 전 세계에서 코로나로 확진된 감염자는 24일(현지시간) 현재 7969만 명(누계 기준)으로 집계됐습니다. 내일 중 8000만 명을 돌파할 게 확실시됩니다.올해 증시만 유동성 장세가 펼쳐졌을 뿐 실물 경제는 최악이었지요.하지만 내년 경제는 올해보다 훨씬 나아질 게 분명하다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다. 그러면서 3가지 이유를 적시했지요. 내용을 소개합니다.대부분의 경기 침체는 금리 인상 충격이 오거나 상품·서비스 수요가 급감하면서 시작됩니다. 이게 실업률을 높이고 수요를 더 위축시키는 악순환을 만들지요. 하지만 코로나 사태는 일종의 자연재해입니다. 허리케인이나 지진과 마찬가지란 겁니다.자연재해 이후엔 경제가 V자형으로 회복하는 게 일반적입니다. 코로나 사태가 매우 긴 시간동안 지속됐고 아직 통제되지 않은 건 문제입니다. 개인소비 지출이 여전히 저조한 배경이지요.하지만 미국인 중 대부분은 내년 중반까지 백신 접종을 완료할 예정입니다. 그럼 사회적 거리두기도 끝나게 되지요. 적어도 내년 말까지 미국의 소비 지출이 정상을 회복할 것이라고 판단해도 무리가 없다는 겁니다.이에 따라 미국의 성장률은 내년에 5.0%로 급등할 가능성이 있습니다.(참고로 올해는 -3.0~-4.0% 예상) 현실화하면 1984년 이후 최고가 됩니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 거부권 행사를 시사하면서 의회를 통과한 추가 부양책 시행이 난항을 겪고 있습니다. 이 부양책은 총 9000억달러 규모이죠.하지만 결국 대통령이 이 법안에 서명할 것이란 관측이 지배적입니다. 그렇게 된다면 올해 2월 이후 연방정부가 공급한 유동성은 총 3조5000억달러에 달하게 됩니다. 일찍이 한 번도 뿌려본 적이 없는 금액입니다.미 중앙은행(Fed)도 마찬가지입니다. Fed는 지난 6월부터 매달 1200억달러에 달하는 자산 매입을 지속하고 있습니다. “상당한 기간동안 계속할 것”이라고 이미 천명했고요.각 주(州)정부 및 지방정부의 예산 부족이 당초 예상보다 덜 심각한 점도 긍정적인 요인입니다. 최근 미국 주예산책임자협회가 발표한 자료에 따르면, 주정부들은 내년 6월 끝나는 2021회계연도 세수가 11% 감소할 것이라고 밝혔습니다. 당초 예상보다는 적은 숫자이지요.제롬 파월 Fed 의장은 “대규모 예산 부족 우려가 현실화하지 않았다”고 했습니다.Fed는 또 물가상승률이 목표치(2.0%)에 도달하지 않을 경우 현재의 초저금리(연 0.00~0.25%)를 유지할 계획입니다. Fed의 자체 예상은 ‘최소 2023년까지 초저금리 유지’입니다.내년에 전국적인 봉쇄가 풀리면, 이 저금리 기조가 경기 회복에 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.코로나 사태에 따른 경제 충격이 최소에 그친 채 지나갈 가능성이 엿보입니다. 파산법원 관련 통계제공 업체인 에픽 아서에 따르면, 요즘처럼 실업률이 치솟을 때 파산 신청 건수는 급증하기 마련입니다. 하지만 올해는 달랐다고 합니다.파산보호(챕터11) 신청 건수가 늘기는 했으나 전통적인 불경기 수준과 비교할 때 크게 미치지 못했다는 것이죠. 에픽 아서의 크리스 크루즈는 “퇴거 유예 조치가 만료되면 파산 건수가 늘어날 수 있다”고 전제한 뒤 “(대규모 추가 지원책이) 상당수 사람들과 기업을 구제할 수 있을 것”이라고 말했습니다.현재 미국에선 강제 퇴거 금지 조치가 시행하고 있는데, 이번 추가 부양책 법안엔 이 퇴거 유예 조치를 1개월 연장하는 방안이 포함돼 있습니다. 직원수 500인 미만 중소기업과 자영업자를 보호하는 급여보호프로그램(PPP)을 연장하는 방안도 있지요.높은 실업률(11월 기준 6.7%)이 문제이긴 한데, 올해 사라진 일자리의 60%는 이번 바이러스 사태 관련이란 게 골드만삭스의 분석입니다. 백신 접종이 완료되면 최소한 이 이상의 일자리가 회복될 것이라고 판단해도 무방하다는 의미입니다.내년엔 많은 실업자가 장기 실업의 늪에서 벗어나고, 기업들도 다시 일어설 것이란 희망을 가질 이유가 충분하다는 게 WSJ의 분석입니다.뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com