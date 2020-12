▲ 유안타증권은 22일 오후 4시 2021년 시장 전망을 주제로 온라인 투자설명회 'Must Do It, 금융 투자! 슬기로운 금융생활'을 개최한다.유안타증권 투자전략팀장과 상품전략팀장이 '2021 주식시장 전망'과 '2021 공모주를 활용한 금융상품 투자 전략'에 대해 강연한다./연합뉴스