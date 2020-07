美 산업생산 지표 깜짝 호조에 반도체株 '화색'

IT 업황 빠른 회복세 전망에

삼성전자·SK하이닉스 오름세

국내 정보기술(IT) 업종 주가가 미국발 경기 회복 기대감에 오르고 있다. 증권업계에서는 IT 업황이 하반기 투자 확대와 미국 추가 부양책 효과로 빠른 회복세를 보일 것으로 전망하고 있다.17일 KRX반도체지수는 전날보다 1.46% 오른 2697.87에 거래를 마쳤다. 삼성전자 (54,400 +1.12%) (1.12%), SK하이닉스 (82,900 +0.24%) (0.24%), 삼성전기 (131,000 +3.15%) (3.15%) 등 시가총액 상위 IT주들이 상승세를 나타냈다.증권업계에서는 경기민감주인 IT주에 대한 기대가 커지고 있다. 근거는 크게 두 가지다. 전날 발표된 미국 6월 산업생산이 전월보다 5.4% 늘어나 시장 전망치(4.3%)를 웃돌았다. 2개월 연속 회복세다. 작년 동기 대비로는 10.8% 감소했지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 회복세가 이어졌다는 점에서 호재로 작용했다. 내구소비재 생산이 전월 대비 22.9%, 자동차 생산이 전월 대비 77.7% 급증하며 경기 회복 기대를 키웠다.양호한 산업생산 지표가 나오면서 하반기 투자 확대에 따른 반도체 수요 회복 가능성이 커졌다. 이은택 KB증권 연구원은 “이달 들어 IT 업황이 어렵다는 얘기가 곳곳에서 들리지만 오히려 이를 IT 업황의 저점으로 보고 점진적 매수에 나설 때인 듯하다”며 “발표된 산업생산 흐름을 봤을 때 하반기에는 산업 투자가 재개되면서 핵심 중간재인 반도체 수요도 늘어날 것”이라고 설명했다. 과거에도 산업생산이 회복세를 보인 뒤 투자가 잇따르면서 반도체 업황에 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 이 연구원의 설명이다.미국 정부의 추가 부양책 소식도 IT 업황에 긍정적으로 작용할 전망이다. 오는 20~24일 미국 상원에서 ‘3조달러+’ 규모의 경기 부양 패키지가 통과할 가능성이 있다. 박상현 하이투자증권 연구위원은 “미국 추가 부양책에 따라 IT 업황의 향방도 달라질 수 있다”며 “하반기부터 내년까지 보면 삼성전자 SK하이닉스 의 상승 흐름은 여전히 유효한 상황”이라고 설명했다.고윤상 기자 kys@hankyung.com