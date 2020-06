아이돌 걸그룹 블랙핑크의 신곡이 인기몰이를 하면서 와이지엔터테인먼트 (37,000 +9.31%) 주가도 급등세를 보였다.29일 와이지엔터테인먼트 는 9.31% 오른 3만7000원에 장을 마감했다. 장중 4만1000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신하기도 했다. 지난 26일 이 회사의 소속 그룹인 블랙핑크가 1년 2개월 만에 컴백한 효과다.블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀곡인 'How You Like That'은 발표되자마자 국내 주요 음원차트에서 1위를 싹쓸이하는 것은 물론 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 2억 명 이상 가입자를 보유한 세계 최대 음원 스트리밍 서비스 스포티파이에서는 글로벌 톱50 차트 2위에 올랐다. K팝으로는 역대 최고 순위다. 이 곡의 뮤직비디오 역시 공개 약 32시간 만에 유튜브에서 1억뷰를 돌파했다. 이는 사상 최단시간 1억뷰 돌파 신기록이다.미국 경제 전문지 포브스는 "블랙핑크의 'How You Like That이 이 같은 상승세를 유지한다면 역대 K팝 그룹 중 스포티파이에서 가장 많은 스트리밍을 기록한 싱글이 될 것"이라고 평가했다.블랙핑크는 신곡 ‘How You Like That’을 시작으로 7~8월 두 번째 신곡을 낼 계획이며 9월께 첫 정규앨범을 발매해 하반기 활동을 이어갈 계획이다. 다만 코로나19 사태 확산 여부가 활동에 변수가 될 전망이다.연초만 해도 와이지엔터티엔먼트는 블랙핑크와 빅뱅의 컴백 콘서트를 통해 이익 턴어라운가 기대됐다. 그러나 코로나19로 공연이 막혀버리면서 공연과 음원 매출을 주력으로 하는 기획사로선 뚜렷한 실적 드라이버가 없다는 평가를 받았다. 증권업계에서는 하반기 코로나19가 다소 수그러들면 주가가 한 번 더 퀀텀점프도 가능할 것으로 내다보고 있다.설지연 기자 sjy@hankyung.com