'한국판 뉴딜' 시대…삼성SDS·에치에프알 수혜주로 뜬다

Cover Story



비대면·디지털 인프라가 핵심

KRX IT소프트웨어지수

올 최고가 찍으며 상승세

외국인, IT 업종 유일하게 순매수

삼성SDS 직원이 자사 클라우드 기반 협업 솔루션 넥스오피스를 통해 원격 회의를 하고 있다. 삼성SDS 제공

