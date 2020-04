'엔지켐생명과학' 15% 이상 상승, 기관 7일 연속 순매수(10.4만주)

지난 한달을 기준으로 보면 기관이 3.9만주를 순매수했고, 개인들도 1.4만주를 순매수했다. 반면 그동안 외국인은 9,752주를 순매도했다. 같은 기간 이 종목의 거래비중은 외국인과 개인이 각각 12.8%, 80.6%로 비중이 높다.한편 기관은 이 종목에 대해서 최근 7일 연속 10.4만주 순매수를 하고 있다.04월 08일 IBK투자증권의 문경준 애널리스트는 엔지켐생명과학 에 대해 "EC-18의 NASH 작용 기전은 간에 존재하는 쿠퍼세포, 성상세포 그리고 지방세포,근육세포, 소장상피세포에서 발현되는 패턴인식수용체(PRR or TLR4)의 세포내 재순환(endocytosis)을 촉진시킨다. 그리고 이를 통해 지방간 증상과 염증 증상을 완화시키는 First in Class PETA(PRR Endocytic Trafficking Accelerator) 작용 기전의 물질이다. 결과적으로 PETA 기전을 통해 간의 섬유화 진행을 억제하는 작용을 한다.동사는 NASH 치료제 효능 검증분야에서 권위있는 기관인 日 SMCLaboratories(CRO)의 NASH 질환모델(STAM, In Vivo Efficacy Study of EX-18)을통해 동물모델에서 치료 효능을 확인했다." 이라고 분석했다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.