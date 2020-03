차트

03월 20일 동아지질 (11,050 +8.87%) (028100)은 수주공시를 발표했다. 동아지질 (028100)은 Contract N108 Design and Construction of North South Corridor Between Marymount Lane and Pemimpin Place - Supply and Construct of Diaphragm Walls/Barrette Piles and Crosswall에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 20일에 공시했다.계약 상대방은 China Railway First Group Co., Ltd이고, 계약금액은 399.6억원 규모로 최근 동아지질 매출액 3,607.3억원 대비 약 11.1% 수준이다. 이번 계약의 기간은 2020년 03월 13일 부터 2023년 03월 21일까지로 약 3년이다.한편 이번 계약수주는 2020년 03월 19일에 체결된 것으로 보고되었다.한편, 오늘 분석한 동아지질 은 터널공사 시공 주력의 전문 건설업체로 알려져 있다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.