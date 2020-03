하나금융투자, AI가 투자성향 따라 맞춤형 글로벌 자산배분

'하나 THE ONE AI2랩'

하나금융투자는 글로벌 자산 배분에 인공지능(AI)을 적용한 ‘하나 THE ONE AI2랩(하나 더 원 에이아이스퀘어랩)’을 유망 상품으로 추천했다.이 상품은 글로벌 주요 거래소에 상장된 상장지수펀드(ETF)와 상장지수채권(ETN), 환매조건부 채권(RP), 현금성 자산 등 글로벌 자산에 분산 투자한다. AI로 투자 위험과 수익률을 분석해 투자자가 추구하는 수익률에 맞춰 포트폴리오를 짜준다.하나 THE ONE AI2랩에는 네 가지 스타일이 있다. 투자자는 자신의 기대 수익률에 따라 하나를 선택할 수 있다. 채권 비중이 가장 큰 ‘S 스타일’, 채권과 주식 비중이 비슷한 ‘M 스타일’, 주식 비중을 높인 ‘A 스타일’, 레버리지 ETF를 이용하는 ‘L 스타일’ 등이다.하나금융투자는 하나금융융합기술원과 거시경제(매크로) 변수들을 기초로 과거 17년 동안 축적된 방대한 데이터를 분석해 AI 모델을 개발했다. 하나 THE ONE AI2랩은 이 AI 모델을 바탕으로 하나금융투자 랩운용실의 역량을 더해 만들어진 상품이다. AI 모델과 랩운용실의 역량을 결합해 투자 효율성을 극대화했다고 설명했다.권창진 하나금융투자 랩운용실장은 “투자 패러다임이 펀드 매니저의 판단에 의존하는 방식에서 데이터를 바탕으로 한 머신러닝과 AI 기반 투자로 바뀌고 있다”며 “글로벌 자산배분 투자를 원하는 투자자들에게 하나 THE ONE AI2랩이 좋은 대안이 돼줄 것”이라고 말했다.하나 THE ONE AI2랩은 1000만원 이상부터 가입할 수 있다. 추가 입·출금도 가능하다. 추가 입금액도 1000만원부터다. 최저 가입 금액을 밑돌지 않는 범위에서 출금할 수 있다. 가입 금액의 연 1.0%를 분기마다 후취 수수료로 부과한다. 계약 기간은 1년 단위이며, 연 단위로 자동 연장된다. 중도 해지도 가능하다. 환율에 따라 수익률이 영향을 받는 환노출 상품이며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.임근호 기자 eigen@hankyung.com