영화 배급 및 드라마 제작사 NEW (4,145 -4.60%) 가 북미와 유럽 등에 K팝, 한국 드라마 등 K콘텐츠를 24시간 방영하는 디지털 방송 채널로 해외시장 공략에 나섰다. 글로벌 10~20대를 타깃으로 한 최신 한류 콘텐츠 채널은 사실상 처음이다.24일 코스닥시장 상장사 NEW 는 북미·남미와 유럽 11개국, 1억 가구를 대상으로 K콘텐츠만 하루 종일 방송하는 스마트TV 기반 디지털 방송 채널 ‘뉴 키드( NEW K.ID)’를 개국했다고 밝혔다. NEW 는 새 채널 플랫폼 사업을 위해 새로운 계열사 ‘뉴아이디’를 설립했다. NEW 는 뉴 키드 채널 출범을 위해 북미 스트리밍 서비스 업체인 쥬모, 유럽 최대 커넥티드TV 플랫폼 사업자인 뷰드와 손을 잡았다. 미국과 캐나다를 비롯해 유럽 지역에선 스마트TV와 모바일 등 인터넷과 연결된 기기만 있으면 별도 가입 없이 방송 채널로 뉴 키드를 시청할 수 있다.박준경 뉴아이디 대표는 “뉴 키드는 K팝 관련 뮤직쇼, 리얼리티쇼, 뉴스, 예능을 비롯해 K푸드, 시트콤, 드라마 등 다양한 한국 콘텐츠를 글로벌 시청자에게 제공할 것”이라며 “이를 위해 MBC플러스, TBS, YG엔터테인먼트, FNC엔터테인먼트, 키위미디어그룹, JEI재능TV 등 16개 파트너사가 콘텐츠 공급을 함께한다”고 말했다. NEW 의 이 같은 시도는 구독료를 내고 소비하는 넷플릭스, 왓챠플레이 등 온라인동영상서비스(OTT)와 달리 광고 수익에 기반한 스트리밍 TV 플랫폼을 선택했다는 점에서도 관심이 쏠린다.설지연 기자 sjy@hankyung.com