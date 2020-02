02월 04일 교보증권의 백광제 애널리스트는 GS건설 (30,250 +4.85%) 에 대해 "목표주가는 ‘20년 추정 PER 6배를 적용한 수치임. PER 6배는 최근 10년 평균 PER 8배 대비 25% 할인 된 수준. 현재 주가는 ‘20년 추정 PER 4.2배,PBR 0.51배 수준으로 극단적 저평가 상태. ‘20년부터 수주?매출액?이익 등이 회복 되는점과 추정 ROE 12.9%(적정 PBR 1.2배) 등 감안시 현재 주가는 설명하기 어려움."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.