01월 20일 엔케이 (1,230 0.00%) (085310)는 수주공시를 발표했다. 엔케이 (085310)는 High pressure cylinders for compressed gasses storage 공급계약 체결에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 20일에 공시했다.계약 상대방은 FSUE TsENKI(Federal State unitary enterprise "Center for operation of space ground based Infrastructure"이고, 계약금액은 526.4억원 규모로 최근 엔케이 매출액 1,084.3억원 대비 약 48.5% 수준이다. 이번 계약의 기간은 2020년 01월 17일 부터 2021년 01월 16일까지로 약 11개월이다.한편 이번 계약수주는 2020년 01월 17일에 체결된 것으로 보고되었다.한편, 오늘 분석한 엔케이 는 고압가스용기 및 선박용 소화장치 제조업체로 알려져 있다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.