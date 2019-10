차트

10월 23일 희림 (4,660 +1.97%) (037440)은 수주공시를 발표했다. 희림 (037440)은 캄보디아 프놈펜 국제공항 EPC 용역(EPC Management Services for the "Construction of New Phnom Penh International Airport (NPPIA) in the Kingdom of Cambodia" Project)에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 23일에 공시했다.계약 상대방은 Cambodia Airport Investment Co. Ltd (CAIC)이고, 계약금액은 270.3억원 규모로 최근 희림 매출액 1,694.7억원 대비 약 15.95% 수준이다. 이번 계약의 기간은 2019년 10월 22일 부터 2023년 05월 21일까지로 약 3년 6개월이다.한편 이번 계약수주는 2019년 10월 22일에 체결된 것으로 보고되었다.한편, 오늘 분석한 희림 은 건축설계 및 CM감리 전문업체로 알려져 있다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.