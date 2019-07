LG하우시스는 LG하우시스 아메리카(LG Hausys America, Inc.)와 LG하우시스 톈진(LG Hausys Tianjin Co., Ltd.), LG하우시스 우시(LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd) 등 해외 자회사들에 1천169억원의 채무보증을 제공하기로 결정했다고 25일 공시했다.



이는 LG하우시스의 작년 말 연결 자기자본 대비 12.76%에 해당한다.



/연합뉴스

