'라스타트' 3개월 차 연습생 대영 '초긴장'…보아 "실력되니까 투입"

'엔시티 유니버스 : 라스타트(NCT Universe : LASTART)'에 중간 투입된 열한 번째 연습생 대영의 베일이 벗겨진다.오는 31일 방송되는 '엔시티 유니버스 : 라스타트'에서는 에스엠루키즈(SMROOKIES) 시온 & 유우시와 11명의 연습생들이 동방신기 '왜(Keep Your Head Down)' 일본어 버전과 엑소(EXO) '일렉트릭 키스(Electric Kiss)' 총 두 팀으로 나뉘어 세 번째 미션을 치르는 모습이 공개된다.이날 동방신기 팀에는 중간에 투입된 3개월 차 연습생 대영이 팀원으로 함께 무대를 꾸민다. 처음으로 무대에 서본 대영은 리허설임에도 불구하고 너무 긴장해 음정이 불안하고 자신감이 없는 모습을 보인다. 아티스트 디렉터 보아는 "어느 정도 실력이 되니까 투입된 것 아니냐"라며 기대감을 숨기지 않은 가운데 대영이 무대를 무사히 마칠 수 있을지 주목된다.동방신기 무대가 끝난 뒤 아티스트 디렉터 보아와 은혁, 장진영은 마지막을 향해 달려가고 있는 만큼 "몸치인 줄 알았다", "춤출 때는 전혀 안 보인다", "멋이 없다" 등 연습생들을 위한 따끔한 충고도 아끼지 않았다. 연습생 스스로도 "한계를 못 뛰어넘은 것 같다"며 자신의 태도를 되돌아본 만큼, 남은 미션에서 반전이 있을지 이목이 집중되고 있다.특히 마지막 미션 현장에는 NCT NEW TEAM의 새로운 멤버가 확정되는 만큼 강타부터 슈퍼주니어 이특, NCT 해찬과 쟈니까지 K팝의 역사를 엿볼 수 있는 다양한 세대의 선배들이 함께한다.해찬은 자신과 비슷한 느낌을 가진 연습생이 있다는 소식에 놀라워하는가 하면, 쟈니는 "저도 처음에는 못했다. 연습생을 9년 동안 했기 때문에 친구들이 어떤 모습일지 궁금하다"고 말하는 등 기대감을 숨기지 못했다.연습실에 깜짝 방문한 NCT TEN(텐) 또한 유우시에게 "아기 때부터 봤었다"고 반가워하는가 하면, "보컬 멤버가 춤 못 춘다는 이야기를 NCT부터 깨버리자"고 일대일 레슨은 물론 연습생들의 의지를 불태웠다는 후문이다.과연 동방신기 팀은 무사히 무대를 마칠 수 있을지, 또한 코앞으로 다가온 마지막 미션은 어떤 곡으로 펼쳐질지 본 방송을 향한 기대가 높아지고 있다.NCT 마지막 그룹으로 데뷔하기 위한 연습생들의 새로운 시작 '엔시티 유니버스 : 라스타트'는 한국 티빙과 ENA 채널을 비롯해 일본 Hulu와 니혼TV 채널, 북미 중미 남미 KOCOWA+ (wavve Americas)를 통해 만나볼 수 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com