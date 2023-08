김창완 밴드 /사진=타이니 데스크 코리아 제공

김창완 밴드가 LG유플러스의 '스튜디오 X+U'가 제작하는 '타이니 데스크 코리아'의 첫 번째 아티스트로 출격한다.25일 처음 공개되는 '타이니 데스크 코리아'에는 최근 2023 인천 펜타포트 록 페스티벌의 헤드라이너로 피날레 무대를 장식하며 MZ세대의 마음을 사로잡은 김창완 밴드가 출연한다.과거 산울림으로 대한민국을 뒤흔들고, 현재도 '김창완 열풍'을 일으키고 있는 김창완 밴드는 "우리가 잊고 사는 작은 것 중에 소중한 것들이 얼마나 많나"라며 '타이니 데스크 코리아'에 참여하게 된 소감을 전했다.이날 무대에서 김창완은 자우림, 잔나비, 포레스텔라, 이승윤 등 많은 후배들이 리메이크하며 남녀노소 세대를 불문하고 사랑받는 '내 마음에 주단을 깔고'를 선보인다.오리지널 '타이니 데스크 콘서트'가 장르를 넘어 다양한 음악적 스펙트럼을 보여준 프로그램이었던 만큼, LG유플러스가 세계 최초로 공식 라이선스를 확보한 '타이니 데스크 코리아'도 그 정신을 계승해 '작은 책상 앞, 한계 없는 음악의 세계. Tiny But Not So Tiny Concert’'를 캐치프레이즈로 내세웠다.특히 '타이니 데스크 코리아'는 도서관을 무대로 한다. 아티스트는 새로운 공간에서 자연스러운 모습으로 음악을 들려주고 관객과 가깝게 소통해 리스너들이 현장에 있는 듯한 생생한 현장감을 느끼게 할 전망이다.김창완 밴드는 물론 선우정아, 방탄소년단 뷔, 윤석철트리오, 권진아까지 초특급 라인업으로 화제를 모으고 있는 '타이니 데스크 코리아'는 아티스트가 밴드 세션과 함께 아늑하고 친밀한 분위기에서 진행하는 라이브 공연 콘텐츠다. 25일 첫 공개를 시작으로 LG유플러스 모바일 콘텐츠 플랫폼 U+모바일TV와 '타이니 데스크 코리아' 공식 유튜브 채널에서 만날 수 있다.첫 아티스트 김창완 밴드의 무대가 공개된 다음 날인 26일 이태원에서는 '타이니 데스크 콘서트'의 철학과 가치를 오감으로 경험할 수 있는 '타이니 데스크 콘서트 쇼케이스'가 이어진다. 쇼케이스에는 이센스, 나잠수, 효도앤베이스의 공연을 비롯해 DJ Minje, DJ 구민현이 함께해 쇼케이스의 흥을 돋울 전망이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com